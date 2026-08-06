Рассказываем, какие праздники, памятные даты, приметы и запреты приходятся на 7 августа 2026 года. Какой праздник 7 августа 2026 года: что отмечают в России и мире, народные приметы и что нельзя делать Изображение сгенерировано нейросетью 7 августа 2026 года приходится на пятницу.