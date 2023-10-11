Итоги ветеринарного надзора на границе и транспорте за минувшую неделю

С 2 по 6 октября 2023 года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при отгрузке на экспорт с территории Тверской и Ярославской областей досмотрено 5 автомашин, общий вес грузов составил 122,6 т.