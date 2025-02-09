А за окном все еще бушует непогода. В Крыму 9 февраля действует штормовое предупреждение.Ветер усилится до 15-20 м/с, а в порывах и до 25, на дорогах гололедица, сообщает республиканский главк МЧС России.
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