Губернатор Смоленской области подписал соглашение о создании предприятия МАЗ в регионе

Губернатор Смоленской области: «Продукция и услуги будущего центра будут востребованы не только у нас, но и у соседей» Глава региона Василий Анохин подписал с инвестором соглашение о создании в Смоленской области центра по производству и сервисному обслуживанию коммунальной и специальной техники Минского автомобильного завода.