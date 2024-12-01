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Вяльбе назвала причину столкновения Большунова с дроном

Вяльбе назвала причину столкновения Большунова с дроном

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о столкновении трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова с дроном во время гонки классическим стилем на 10 километров с раздельным стартом на Кубке России.

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