трудимся в огороде.

В нашем детском саду высажен огород. Его наличие способствует осуществлению непосредственного контакта детей с объектами природы, живым общением с природой, наблюдением и практической деятельностью по уходу за растениями.
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