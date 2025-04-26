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Агенты добивают: Как на самом деле роют могилу США?

Агенты добивают: Как на самом деле роют могилу США?

Тарифная война, которую ведёт президент США, особенно сильно бьёт по китайской продукции. Правительство КНР ударило в ответ и наложило серьёзные ограничения на экспорт редкоземельных элементов в Соединённые Штаты.

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