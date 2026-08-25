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Газета.ру

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Эксперт Рукинов: маркетплейсы будут предупреждать продавцов о проведении акции

Эксперт Рукинов: маркетплейсы будут предупреждать продавцов о проведении акции

С 1 октября 2026 года в России изменится порядок проведения акций на маркетплейсах. Начиная с этой даты товары продавцов нельзя будет включать в скидочные кампании за их счет без предварительного согласия.

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