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ТАСС

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В Москве наградили лауреатов международного конкурса "Архитектура дипломатии"

В Москве наградили лауреатов международного конкурса "Архитектура дипломатии"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и начальник Главного управления по работе с дипкорпусом (ГлавУпДК) при МИД РФ Вячеслав Фатин наградили лауреатов V Международного творческого конкурса для молодых художников "Архитектура дипломатии".

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