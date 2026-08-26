В Москве наградили лауреатов международного конкурса "Архитектура дипломатии"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и начальник Главного управления по работе с дипкорпусом (ГлавУпДК) при МИД РФ Вячеслав Фатин наградили лауреатов V Международного творческого конкурса для молодых художников "Архитектура дипломатии".
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