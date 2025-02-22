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Топ-10 главных постулатов системы оздоровления Поля Брэгга

Топ-10 главных постулатов системы оздоровления Поля Брэгга

Кратко о системе оздоровления Поля Брэгга Знаменитый американский диетолог Поль Брэгг считал, что человек, периодически голодая, может сбросить лишние килограммы, вернуть себе молодость и вылечиться от многих болезней, и на личном примере стремился доказать всему миру свою систему оздоровления.

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EV
Evgeni Velesik
Главное пить дисцилированную воду и делать клизмы когда захочешь есть!
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