Топ-10 главных постулатов системы оздоровления Поля Брэгга

Кратко о системе оздоровления Поля Брэгга Знаменитый американский диетолог Поль Брэгг считал, что человек, периодически голодая, может сбросить лишние килограммы, вернуть себе молодость и вылечиться от многих болезней, и на личном примере стремился доказать всему миру свою систему оздоровления.
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