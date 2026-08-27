Как посмотреть Пидкока, Олдриджа и Ричардса на Mountain Bike Worlds

Источник изображения, Британский велоспорт Автор Эрин Хьюз Помощник продюсера BBC Sport Опубликовано 55 минут назад The 2026 На этой неделе в Италии пройдет чемпионат мира по маунтинбайку, и BBC Sport будет показывать воскресные события в прямом эфире из Валь-ди-Соле.