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Как посмотреть Пидкока, Олдриджа и Ричардса на Mountain Bike Worlds

Источник изображения, Британский велоспорт Автор Эрин Хьюз Помощник продюсера BBC Sport Опубликовано 55 минут назад The 2026 На этой неделе в Италии пройдет чемпионат мира по маунтинбайку, и BBC Sport будет показывать воскресные события в прямом эфире из Валь-ди-Соле.

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