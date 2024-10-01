Обновленный Exeed TXL FL быстро стал очень популярной новинкой в России

Дилер рассказал о продажах Доля обновленного среднеразмерного внедорожника Exeed TXL FL во всем модельном ряду бренда за первые четыре месяца его продаж превысила 30%, о чем рассказали в петербургском дилерском центре «Санрайз Групп Пискаревский».