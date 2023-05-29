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Вучич обвинил премьера Косово Курти в стремлении стать «локальным Зеленским»

Вучич обвинил премьера Косово Курти в стремлении стать «локальным Зеленским»

Global Look Press | Government Communication Office/XinHua Обстановка в Косово и Метохии может обостриться из-за того, что «премьер» самопровозглашенной республики Альбин Курти стремиться стать «локальным Владимиром Зеленским».

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