Минобрнауки организовало внедрение модулей по БПЛА в вузах страны

Более 50 русских вузов начали интеграцию модулей по беспилотным авиационным системам, разработанных при участии ведущих промышленных компаний.
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