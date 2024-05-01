Спортдиректор «Баварии» Эберль после 2:2 с «Реалом»: «Если в Мадриде сыграем так же и не совершим 2-3 ошибки в обороне, то почему бы не победить в гостях?»

«После первого матча – равенство. Но если в Мадриде мы сыграем так же, как сегодня, и при этом не совершим 2-3 ошибки в обороне, то почему бы нам не победить в гостях? «Реал» из крайне малого получает многое, поэтому ошибаться непозволительно.