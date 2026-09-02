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Число жертв ударов США по Ирану выросло 18 человек

Число жертв ударов США по Ирану выросло 18 человек

Число погибших в результате последних ударов США по Ирану достигло 18 человек, пострадали от атак еще 108, сообщил министр здравоохранения Ирана Мохаммадреза Зафарканди 2 сентября, сообщает телерадиокомпания IRIB.

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