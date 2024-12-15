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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Лады»: «Хотели бы повторить результат прошлого сезона, но, видимо, не получится. Ребята бьются, уверен, они не будут сдаваться. У нас хороший коллектив»

Клуб набрал 31 очко после 33 матчей и занимает 9-е место в таблице Востока. В прошлом сезоне «Лада» попала в плей-офф и проиграла в первом раунде «Авангарду».

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