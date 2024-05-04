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Швентек о турнире в Мадриде: «Рада, что играю на таком уровне и чувствую себя свежей даже перед финалом»

Швентек о турнире в Мадриде: «Рада, что играю на таком уровне и чувствую себя свежей даже перед финалом»

За шесть матчей на пути к финалу она отдала всего 20 геймов. «В большинстве матчей виден результат, но всегда есть над чем поработать.

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