Тест-драйв Soueast S09: "Душа Востока" или "Легкость бытия"?

В семействе брендов китайской группы компаний Chery пополнение. Только мы привыкли отличать Jetour от Jaecoo, как в конце прошлого года на российский рынок вышла марка Soueast и представила сразу два кроссовера – с индексами S07 и S09.
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