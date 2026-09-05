Путин и Собянин открыли Рублево-Архангельскую линию метро и еще три крупных объекта

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открывают по видеосвязи новые инфраструктурные объекты в Москве в День города, 5 сентября 2026 года © Сергей Бобылев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города открыли первый участок Рублево-Архангельской линии метро, вокзал «Серп и Молот» на МЦД-4, реконструированный стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова и третью очередь «Острова Мечты».
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