Путин и Собянин открыли Рублево-Архангельскую линию метро и еще три крупных объекта

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открывают по видеосвязи новые инфраструктурные объекты в Москве в День города, 5 сентября 2026 года © Сергей Бобылев/РИА Новости Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День города открыли первый участок Рублево-Архангельской линии метро, вокзал «Серп и Молот» на МЦД-4, реконструированный стадион «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова и третью очередь «Острова Мечты».