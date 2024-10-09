Эксперт Майоров допустил подорожание кофе в России в 2025 году

Россияне вряд ли заметят дефицит кофе в следующем урожайном году, но, скорее всего, стоимость скорректируется, заявил менеджер по коммуникациям компании «Милфудс» (производитель кофе под брендом Poetti) Павел Майоров.
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