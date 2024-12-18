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Петербургский дневник

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Блинкен: США не нужен прямой конфликт с обладающей ядерным оружием Россией

Блинкен: США не нужен прямой конфликт с обладающей ядерным оружием Россией

При этом Вашингтон продолжает поддерживать Киев Вашингтон стремится избежать прямого столкновения с Москвой, которая обладает ядерным оружием, сообщил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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