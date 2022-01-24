- Муж сказал, чтo междy нaми нет искры. Пришлось купить электрошокер. Сейчас очнется - еще раз спрошу

Негр разговаривает с белым:— Я не понимаю, объясни мне, пожалуйста… Когда я родился, я был черным, вырос тоже черным, когда я загораю, я черный, когда мне жарко, я черный, и когда холодно — тоже черный, когда я болею, я черный, и когда умру — тоже буду черным… А вы, белые… Вот ты, когда родился, ты был розовым, когда ты загораешь — ты коричневый, когда тебе жарко — ты красный, а когда холодно — ты синий, когда ты болеешь, ты зеленый, а когда умрешь, ты будешь серым… И после всего этого вы имеете наглость называть нас цветными? Умер один известный в стране политический деятель.