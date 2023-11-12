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Ученые из Мадрида перечислили черты характера, помогающие прожить дольше

Ученые из Мадрида перечислили черты характера, помогающие прожить дольше

Ученые из Мадрида назвали черты характера, которые помогают прожить дольше. Специалисты протестировали более 14 тысяч человек в возрасте от 100 до 107 лет и выяснили, что всех долгожителей определяет 19 общих черт.

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