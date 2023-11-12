Ученые из Мадрида перечислили черты характера, помогающие прожить дольше

Ученые из Мадрида назвали черты характера, которые помогают прожить дольше. Специалисты протестировали более 14 тысяч человек в возрасте от 100 до 107 лет и выяснили, что всех долгожителей определяет 19 общих черт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии