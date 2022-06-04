Накануне Дня образования российской полиции оркестр УМВД России по Хабаровскому краю выступил в аэропорту краевой столицы

Накануне Дня образования российской полиции оркестр УМВД России по Хабаровскому краю выступил в аэропорту краевой столицы

5 июня — День образования российской полиции. В этом году ей исполняется 304 года. В честь этой памятной даты оркестр УМВД России по Хабаровскому краю по уже сложившейся традиции выступил с концертом в международном аэропорту г.

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