В Турции заявили о нежелании Запада содействовать прекращению огня в Газе

Запад не демонстрирует заинтересованности в прекращении огня секторе Газа, Анкара надеется на изменение ситуации во время визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Берлин, заявил РИА Новости дипломатический источник в турецкой столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии