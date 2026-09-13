Начался ремонт федеральной трассы Р-132 на въезде в Иваново

В текущем году будет отремонтирован участок федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» протяженностью 6 км на въезде в областной центр со стороны Владимира и Москвы.
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