HBO назвал двух новых актеров сериала по The Last of Us. Роль затворника Билла, который живет в Линкольне и по ходу сюжета помогает Элли и Джоэлу, сыграет Кон О'Нил (Чернобыль), а его партнера Фрэнка, который покончил с собой после укусов — Мюррей Бартлетт (Железный кулак).