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Регионы России

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Дэвид Бекхэм поддержал Лионеля Месси как претендента на «Золотой мяч»

Дэвид Бекхэм поддержал Лионеля Месси как претендента на «Золотой мяч»

Соучредитель «Интер Майами» Дэвид Бекхэм выразил поддержку нападающему команды Лионелю Месси в его претензии на «Золотой мяч» 2026 года.

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