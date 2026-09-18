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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НФЛ запретила клубам подписывать игроков, которые попытались вернуться в студенческий футбол

НФЛ сообщила клубам, что Зейвьен Харрис и Дейкуан Райт не имеют права присоединяться к командам лиги в сезоне-2026 после попытки вернуться в студенческий футбол и выступать за «Луизиану Стейт».

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