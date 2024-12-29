Инаугурация новоизбранного президента Грузии Михаила Кавелашвили завершилась, он принёс присягу: «Я, Президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности Президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и Отечества» Бывший президент Саломе Зурабишвили таки покинула официальную президентскую резиденцию, назвав инаугурацию нового президента "пародией" и заявила, что забирает с собой "легитимность, флаг и ваше доверие", но ничего не заявила по поводу сложения президентских полномочий.