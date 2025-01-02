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Татар-информ

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«Кыстыбый так всем понравился, что мне предложили открыть кафе татарской кухни»

«Кыстыбый так всем понравился, что мне предложили открыть кафе татарской кухни»

Несколько месяцев назад парикмахер Юлия Мещанова уехала вслед за мужем во Вьетнам. О плюсах и минусах климата Юго-Восточной Азии, поголовном патриотизме вьетнамцев, их любви к России, культе семьи, экзотической еде и многом другом она рассказала «Интертату».

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