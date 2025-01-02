«Кыстыбый так всем понравился, что мне предложили открыть кафе татарской кухни»

Несколько месяцев назад парикмахер Юлия Мещанова уехала вслед за мужем во Вьетнам. О плюсах и минусах климата Юго-Восточной Азии, поголовном патриотизме вьетнамцев, их любви к России, культе семьи, экзотической еде и многом другом она рассказала «Интертату».