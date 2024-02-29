Первый Всероссийский Гагаринский бал состоится 1 марта 2024

В Год семьи в России, в первый день весны, 1 марта 2024 года в Москве, в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки в честь 90-летнего юбилея первого космонавта нашей планеты, Героя Советского Союза, летчика космонавта СССР Юрия Алексеевича Гагарина состоится Первый Всероссийский Гагаринский бал.