Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин отмечает свой юбилей, ему исполняется 70 лет 02:02, Москва, Редакция издания Tochka Zрения от всей души поздравляет нашего Верховного главнокомандующего Владимира Путина с Днём рождения! Особенно в этот день хочется пожелать нашему президенту терпения, и ещё раз терпения, выдержки, здоровья, крепости духа и, конечно же — Победы! Знаем, как […]