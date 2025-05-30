Додон: отставка переговорщика по Приднестровью не повлияет на ситуацию

Бывший глава Молдавии Игорь Додон заявил, что отставка вице-премьера Олега Серебряна не изменит положения дел в приднестровском урегулировании, так как переговоры заблокированы по вине действующей власти.
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