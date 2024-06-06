Путин назвал приезд президента Зимбабве знаком интереса Африки к России

Развитие и углубление отношений со странами Африки стало приоритетным во внешней политике России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой.
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