ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Вас всех ненавидят, русские!»: Скандальный пост Божены Рынской про землянику взбесил 2 страны

«Вас всех ненавидят, русские!»: Скандальный пост Божены Рынской про землянику взбесил 2 страны

Известная светская львица переехала в Латвию, но мира так и не нашла — ни для себя, ни для окружающих.

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Комментарии
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АЧ
Анна Чапля
Светская львица - серьезно? Кошка драная!
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1 м.