Операторы FPV-дронов уничтожили два украинских БТР в Курской области

В Курской области неожиданные удары по противнику наносят ударные дроны. Операторы БПЛА 155-й бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота показали охоту на вражескую бронетехнику у границ Курской области.
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