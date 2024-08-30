Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Операторы FPV-дронов уничтожили два украинских БТР в Курской области

Операторы FPV-дронов уничтожили два украинских БТР в Курской области

В Курской области неожиданные удары по противнику наносят ударные дроны. Операторы БПЛА 155-й бригады Морской пехоты Тихоокеанского флота показали охоту на вражескую бронетехнику у границ Курской области.

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