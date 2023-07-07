ОЗХО: все остававшиеся в мире объявленные запасы химического оружия уничтожены

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас после заявления о ликвидации остатков арсенала химического оружия США подтвердил, что все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа было уничтожено.
Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас после заявления о ликвидации остатков арсенала химического оружия США подтвердил, что все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа было уничтожено.
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