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ОЗХО: все остававшиеся в мире объявленные запасы химического оружия уничтожены

ОЗХО: все остававшиеся в мире объявленные запасы химического оружия уничтожены

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас после заявления о ликвидации остатков арсенала химического оружия США подтвердил, что все оставшееся в мире объявленное вооружение этого типа было уничтожено.

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