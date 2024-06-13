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Жена Тюкавина: «После 9 вечера мы из квартиры не выходим. Ночные клубы Косте малоинтересны  Рестораны не очень любит, предпочитает домашнюю кухню» 

— О Косте говорят — домосед. В самом деле? — Да! После девяти вечера мы из квартиры не выходим. — Даже на каникулах? — Ой, там вообще распорядок дня как у пенсионеров, ха-ха.

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