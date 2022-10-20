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Джонс исполнил победный 3-очковый в овертайме матча с «Никс», Фурнье смазал спасительный бросок

Джонс исполнил победный 3-очковый в овертайме матча с «Никс», Фурнье смазал спасительный бросок

«Гризлис» и «Никс» открывали новый сезон НБА матчем в Мемфисе.  На последних секундах основного времени соперники обменялись попаданиями Джа Морэнта и Кэма Реддиша, после чего игра перешла в овертайм.

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