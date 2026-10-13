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Больше 80 аварий зафиксировали на дорогах Ленобласти за последние сутки

Больше 80 аварий зафиксировали на дорогах Ленобласти за последние сутки

На трассах Ленинградской области зафиксировано 83 дорожно-транспортных происшествия. В Санкт-Петербурге за тот же период произошло 327 аварий.

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