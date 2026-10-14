Согласно информации, опубликованной изданием Bild, между фракциями Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) возник острый конфликт.
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