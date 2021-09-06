Путин заявил, что при естественном ходе событий в России сейчас было бы 500 млн жителей. Так ли это? - «Антифейк»

1 сентября на встрече со школьниками во Владивостоке Владимир Путин заявил:— В нашей стране на протяжении прошлого, XX века дважды рассыпалась российская государственность: после революции 1917 года Российская империя прекратила своё существование.
1 сентября на встрече со школьниками во Владивостоке Владимир Путин заявил:— В нашей стране на протяжении прошлого, XX века дважды рассыпалась российская государственность: после революции 1917 года Российская империя прекратила своё существование.
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