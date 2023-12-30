Алармистские лозунги из Голландии хорошо вписываются в общенатовский хор

Является ли Голландия следующим кандидатом в CBO? Нидерланды должны ежегодно набирать несколько тысяч добровольцев для подготовки к возможному вооруженному конфликту с Россией, говорит Мартин Вийнен, главнокомандующий армией королевства.
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