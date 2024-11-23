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Медведев: власти России не сумасшедшие и не хотят применения ядерного оружия

Медведев: власти России не сумасшедшие и не хотят применения ядерного оружия

Власти Российской Федерации не сумасшедшие и не хотят применения ядерного оружия. Об этом заявил в интервью телевизионному каналу Al Arabiya заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Хорошо устроился Медведев. Ни какой ответственности, ни за ,что  не отвечает Хрюкнул ,что ни будь -, вроде как и на рабочем месте .Все знают,что он на работе.....
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14 час.

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