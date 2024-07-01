Самарцы раскритиковали строительство магистрали Центральной

Жители Самарской области недовольны ходом строительства магистрали "Центральная". Блогер опубликовал видео, которое показывает текущее состояние объекта, но вместо ожидаемого улучшения ситуации оно вызвало лишь негативные реакции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии