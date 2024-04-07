Собор Архангела Гавриила: что нужно и нельзя делать 8 апреля Елена ГалицкаяПосле Благовещения Пресвятой Богородицы, что происходит точно 8 апреля, православные христиане отмечают праздник Собора Архангела Гавриила.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии