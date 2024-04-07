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FTimes

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Собор Архангела Гавриила: что нужно и нельзя делать 8 апреля

Собор Архангела Гавриила: что нужно и нельзя делать 8 апреля

Собор Архангела Гавриила: что нужно и нельзя делать 8 апреля Елена ГалицкаяПосле Благовещения Пресвятой Богородицы, что происходит точно 8 апреля, православные христиане отмечают праздник Собора Архангела Гавриила.

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