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Зеленский: Тема обороны Харькова стала основной на последних заседаниях ставки

Зеленский: Тема обороны Харькова стала основной на последних заседаниях ставки

Тема возможной обороны Харькова весьма активно обсуждается на совещаниях в Генштабе ВСУ, а также на заседаниях ставки, киевская хунта намерена окружить город несколькими линиями обороны, чтобы не пропустить к нему российские войска.

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