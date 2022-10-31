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Россияне стали чаще вывозить деньги из страны незаконно

Россияне стали чаще вывозить деньги из страны незаконно

Россияне стали чаще пытаться незаконно вывезти наличные из страны. За девять месяцев года было зафиксировано 7846 попыток незаконного ввоза и вывоза физлицами налички, что на 24 процента больше показателя за аналогичный период прошлого года.

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